Arnavutluk'ta aşure günü etkinliği düzenlendi
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Arnavutluk'ta aşure günü etkinliği düzenlendi

Arnavutluk'ta aşure günü etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da aşure günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da aşure günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Muharrem ayı vesilesiyle Dünya Bektaşi Merkezi'nde düzenlenen törene yetkililerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Ülkedeki Bektaşilerin lideri Başdede Edmond Brahimaj, yaptığı konuşmada, birlik ve sevgi mesajı verdi.

Konuşmaların ardından programa katılanlara aşure ikram edildi.

Aşure Günü nedeniyle Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Meclis Başkanı Gramoz Ruçi de birer mesaj yayımladı.

Öte yandan, ülke genelindeki başka şehirlerde de aşure programları düzenlendi.

Arnavutluk'ta 1944-1991 yıllarında hüküm süren komünist rejim döneminde aşure günü etkinlikleri yasaklanmış, sonrasında yasak kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka

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