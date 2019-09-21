Arnavutluk'ta art arda iki deprem

Arnavutluk'ta art arda iki deprem

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre batısında bulunan iki ayrı noktada 5.6 ve 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

21.09.2019 18:13
Arnavutluk'ta art arda iki deprem

Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre batısında bulunan iki ayrı noktada 5.6 ve 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.


Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 kilometre batısında bulunan iki ayrı noktada 5.6 ve 5.1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kurumun geçtiği bilgiler arasında depremlerden ikisinin Orta Adriyatik sahilinde yer alan Durres bölgesinde meydana geldiği belirtildi. - TİRAN

Kaynak: İHA
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