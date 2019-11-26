Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem - AFAD ekibi TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi (2)
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Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem - AFAD ekibi TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi (2)

Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi ve sağlık çalışanları, TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi.

26.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:24
Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem - AFAD ekibi TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi (2)

'taki sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () ekibi ve sağlık çalışanları, 'ya ait uçakla bölgeye gönderildi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem - AFAD ekibi TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi (2)
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