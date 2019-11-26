Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem - AFAD ekibi TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi
Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi ve sağlık çalışanları, TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi.
26.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:02
Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi ve sağlık çalışanları, TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem - AFAD ekibi TSK'ya ait uçakla bölgeye gönderildi