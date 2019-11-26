Arnavutluk'ta 6,3 büyüklüğünde deprem

26.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:52

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dıraç şehrinde meydana gelen depremde 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin anısına bayrakların yarıya indirildiğini açıklandı.

Kosova Hükümeti, düzenlediği olağanüstü oturumda, depremin neden olduğu zararların giderilmesi için komşu Arnavutluk'a 500 bin avro tahsis edilmesini kararlaştırdı. Kosova ayrıca arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bir ekip gönderdi.

Kuzey Makedonya da deprem nedeniyle Arnavutluk'a yaklaşık 100 bin avro yardımda bulunacağını açıkladı.

100'den fazla artçı sarsıntı yaşandı

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsü (IGJEUM), merkez üssü ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaki depremin büyüklüğünü her ne kadar 6,4 olarak açıklasa da daha sonra Savunma Bakanı Olta Xhaçka sabaha karşı 03.55'te kaydedilen depremin büyüklüğünü 6,3 olarak düzeltti.

Sabah meydana gelen ana depremin ardından 100'ün üstünde artçı sarsıntının yaşandığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tiran, Dıraç, Akçahisar (Kruja), Kurbin ve Leş (Lezha) şehirlerinde 600'ün üzerinde vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığı ülke genelinde bugün eğitime ara verildiğini, ilerleyen günler için daha sonra bilgilendirme yapacaklarını duyurdu.

21 Türk vatandaşı tahliye edildi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dıraç'ta depremden hasar gören iki ayrı otelden son anda kendilerini kurtaran 21 vatandaşı hızlı bir operasyonla tahliye ettiklerini söyledi.



Vatandaşları elçilik konutunda misafir ettiklerini kaydeden Yörük, belinde ciddi problem oluşan bir Türk vatandaşının bu akşam ambulans uçakla Türkiye'ye gönderileceğini aktardı.



Cumhurbaşkanı ve Başbakandan açıklamalar

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama, ülkede meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Meta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dıraç depreminin sonuçlarının çok dramatik olduğunu ve sadece devlet olarak değil vatandaşların da olağanüstü organize olması gerektiğini belirterek, "Kurumlara çalışmaları için teşekkür ederken, tüm işletmelere ve vatandaşlara binlerce aileye bu dramatik anın üstesinden gelinmesine bir şekilde yardımcı olmaları çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Rama da arama kurtarma çalışmalarının sonuna kadar sabırla ve iyi şekilde devam edeceğinin altını çizerek, "Kosova, İtalya, Yunanistan, Fransa, Türkiye, Sırbistan ve Karadağ'dan uzman ekipler birkaç saat içinde Arnavutluk'a gelmeye başlayacak." açıklamasında bulundu.

Başkent Tiran başta olmak üzere Arnavutluk'un diğer şehirlerinde ve komşu ülkeler Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek ve Karadağ'dan da hissedilen deprem Arnavutluk'ta iletişim sorunu ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Arnavutluk'ta 21 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapı zarar görmüştü.

Kaynak: AA