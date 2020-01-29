Arnavutluk'ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Arnavutluk'ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Arnavutluk'un batısındaki Dıraç'ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana oldu.

29.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 29.01.2020 00:28
Arnavutluk'ta 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

'un batısındaki Dıraç'ta 4,9 büyüklüğünde meydana oldu.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsü bilgilerine dayandırılarak yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Dıraç'ın Bubq köyü olduğu ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.


Ana depremin ardından birkaç artçı sarsıntının da oluştuğu belirtilen açıklamada, şimdilik herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi.


Deprem başkent Tiran'da paniğe yol açarken, korkan vatandaşlar sokağa çıktı.


Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremde 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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