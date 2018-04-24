Arnavutluk'ta 23 Nisan Kutlamaları

TİRAN (AA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Eskişehir'den gelen İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı konser verildi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafında, Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen konsere, Arnavutluk Kültür Bakanı Mirela Kumbaro, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Petro Koçi, Eskişehir merkez Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş'ın yanı sıra yüzlerce çocuk, sanatsever ve vatandaş katıldı.

Arnavutluk Kültür Bakanı Kumbaro, yaptığı konuşmada, Türk milleti gibi büyük bir milletin ulusal bayramının, iki ülkenin geleceği olan çocuklar ile düzenlendiğini ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye için büyük bir kişilik olmasının yanı sıra, Arnavutlar da dahil olmak üzere tüm bölge için olağanüstü bir medeniyet örneği teşkil ettiğini dile getiren Kumbaro, "Verdiği mücadelenin ötesinde çocukları düşünerek verdiği özgürleştirici mesaj da önemli." dedi.

Büyükelçi Yörük de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin karar verici ve kanun yapıcı kurumunun binasını, tüm zorluklara rağmen Türk halkının evlerinden getirdikleriyle inşa edip donattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşte bu ilk mecliste Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin geleceği tasarlandığı için bugünü Türkiye'nin ve tüm milletlerin geleceğine bir bayram olarak hediye etmiştir. Yani Türk çocuklarına ve dünyadaki tüm çocuklara. Biz her 23 Nisan'da Türkiye'de sembolik olarak Meclis başkanının koltuğu dahil en yüksek mevkilerdeki resmi makam koltuklarını çocuklarımıza devrederiz. Bu özel günde ülkenin yönetimine şimdiden alışsınlar diye sembolik olarak yöneticilerin koltuklarını çocuklara bırakırız."

Bu yıl Türk çocukları kardeş ülke Arnavutluk'a getirmeyi düşündüklerini dile getiren Yörük, "Bu amaçla kendileri küçük ama sanatları çok büyük olan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestramızı sizler için bin 300 kilometre öteden, Eskişehir ilimizden getirdik." şeklinde konuştu.