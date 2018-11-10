Arnavutluk'ta 2. Uluslararası Malzeme ve Polimer Kongresi

Arnavutluk'un batısındaki Dıraç şehrinde 2. Uluslararası Malzeme ve Polimer Kongresi başladı.

Kimyagerler Derneği ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinatörlüğünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), aralarında Makedonya, Arnavutluk ve Kosova ile dünya genelindeki bazı üniversitelerin iş birliğinde gerçekleşen kongreye, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden çok sayıda akademisyen katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Ayhan Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin, Türkiye Kimyagerler Derneği ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öncülüğünde yola çıkılmış projenin bir parçası olduğunu söyledi.

Bu coğrafyadakilerle bilimsel birikimlerini paylaşmak istediklerini kaydeden Oral, "Bu nedenle bu coğrafyadaki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve bilim insanları arasında iş birliğini arttırmak için bu organizasyona başladık. İlkini geçen yıl Makedonya Ohri'de gerçekleştirdik. İkincisini de bu yıl Arnavutluk'ta düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da üçüncüsünü bu coğrafyadaki bir ülkede düzenlemek istiyoruz." dedi.

Oral, katılımcıların farklı ülkelerden gelmesinin kendileri için önemli bir husus olduğunun altını çizerek, "Çünkü biz burada etkileşim olacağına inanıyoruz ve bu etkileşimin olması için de farklı ülkelerden katılımların olması gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongredeki katılımcı profilinin çoğunluğunun Türkiye ve Balkanlardan oluştuğunu anımsatan Oral, "Bu yıl geçen yıla göre Balkanlardan daha fazla aldık. Onun haricinde Kore'dir, Amerika'dır, Fransa'dır, diğer Avrupa ülkelerinden de küçük sayıda katılımcılar var. Ama bizim önemsediğimiz özellikle Balkanlardaki katılımcıların çeşitliliği." değerlendirmesinde bulundu.

Oral, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu Kongreye katılan Balkanlardaki bilim insanları ve öğrenciler, Kongreye Türkiye ve diğer ülkelerden katılan insanlarla temas edip işbirliği, ortak çalışma ve onların yanında eğitim imkanı söz konusu olacaktır."

Kongre, 12 Kasım'a kadar sürecek.