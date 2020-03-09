Arnavutluk'ta 2 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
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Arnavutluk, Floransa, İtalya, Tiran, Dünya

Arnavutluk'ta 2 kişide koronavirüs vakası tespit edildi

Arnavutluk'ta, İtalya'dan dönen bir kişide ve bu kişinin babasında koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

09.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:36
Arnavutluk'ta 2 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
–Arnavutluk'ta, İtalya'dan dönen bir kişide ve bu kişinin babasında koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, İtalya'nın Floransa şehrinden gelen 28 yaşındaki bir kişide ve babasında koronavirüs tespit edildi. Arnavutluk Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, baba ve oğlunda koronavirüs tespit edildiği ve bu kişilerin karantinaya alındığını; karantinaya alınan kişilerle temas halinde olan aile fertlerinin de koronavirüs testlerinden geçecekleri bildirildi. Söz konusu kişilerin testlerinin pozitif çıkmasıyla Arnavutluk'ta ilk koronavirüs vakaları tespit edilmiş oldu.


- Prızren
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Kaynak: DHA

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