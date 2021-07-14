Arnavutluk'ta 15 Temmuz şehitleri anısına 251 ıhlamur ağacı dikildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Arnavutluk'un başkenti Tiran Belediyesi iş birliğinde FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz şehitleri anısına TİKA tarafından bağışlanan 251 ıhlamur ağacını dikme etkinliği düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Arnavutluk'un başkenti Tiran Belediyesi iş birliğinde FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz şehitleri anısına TİKA tarafından bağışlanan 251 ıhlamur ağacını dikme etkinliği düzenlendi.

Tiran'ın Kaşar bölgesinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliay ve TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan katıldı.

Büyükelçi Yörük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bundan 5 yıl önce 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye ait teröristlerin Türkiye'deki demokratik düzeni ve anayasal düzeni yıkmak için bir darbe teşebbüsünde bulunduklarını belirterek, "O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ve kararlı duruşuyla milyonlarca vatandaşımız sokaklara dökülerek Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu darbe teşebbüsüne karşı çıplak, bedenleriyle, çıplak elleriyle dur dediler." ifadelerini kullandı.

Bu insanların o gece aslında özgürlük mücadelesi için tüm dünyaya çok önemli bir demokrasi dersi verdiğinin altını çizen Yörük, "Kendi vatanlarının, kendi devletlerinin, kendi bayraklarının birliğini, bütünlüğünü korumak için canlarını tereddüt etmeden feda ettiler. O akşam sokağa dökülen milyonların içerisinde aslında Türkiye'de yaşayan Arnavut kökenli vatandaşlarımız da var." diye konuştu.

Büyükelçi Yörük ve TİKA Tiran Koordinatörü Başkan'a teşekkür eden Tiran Belediye Başkanı Veliay da her ikisinin de Tiran'ın iyi dostları olduğunu vurgulayarak, "Türk demokrasisinin önemli bir tarihini kutlamak adına Tiran'a 251 ıhlamur ağacının bağışlanmasından dolayı gururluyum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saimir Alija