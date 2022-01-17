- Arnavutluk sokakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret düzenleyeceği Arnavutluk'ta sokaklar Türk ve Arnavut bayrakları ile süslendi.

- Arnavutluk sokakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan için Türk bayraklarıyla donatıldı

TİRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret düzenleyeceği Arnavutluk'ta sokaklar Türk ve Arnavut bayrakları ile süslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temasları kapsamında geleceği Arnavutluk'ta, başkent Tiran'ın en önemli caddesi olarak adlandırılan "Deshmoret e Kombit" Türk ve Arnavut bayrakları ile donatıldı. Devlet kurumları da dahil birçok önemli binanın bulunduğu caddedeki yolun kenarlarına bayrakların asıldığı görüldü.

Hazırlıklar tamamlandı

Türkiye tarafından Arnavut depremzedeleri için armağan olarak inşa edilen Laç kentindeki deprem konutlarının hazırlıkları ile ülkenin İslam simgesi olan ve TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Cami açılışının son çalışmaları da tamamlandı.

Son yıllarda Türkiye'nin Arnavutluk'a bulunduğu insani ve askeri yardımlar kapsamında, deprem konutlarıyla birlikte Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi ve değişik tarihi yapıların restorasyonu da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 8 yıl önce Arnavutluk'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.