Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri, Türk askeri kargo uçağıyla Kabil'e intikal ettirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti bünyesinde görev yapacak Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri personelinin, Tiran'dan Kabil'e intikalinin Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla sağlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti bünyesinde görev yapacak Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri personelinin, Tiran'dan Kabil'e intikalinin Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla sağlandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir askeri kargo uçağı, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti bünyesinde görev yapacak 39 Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri personelinin, Tiran/Arnavutluk'tan Kabil'e intikalini sağladı." bilgisi verildi.

Kaynak: AA