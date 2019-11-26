Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki...
Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
26.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:04
Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı
Kaynak: AA