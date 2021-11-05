Arnavutluk polisinin deniz devriye botları Türkiye'de üretiliyor

İZMİR (AA) - Arnavutluk Polis Teşkilatının kıyı güvenliğinde kullanacağı 1'i alüminyum, 4'ü fiberglas 5 tekne, İzmirli firma tarafından imal ediliyor.

Çiğli ilçesinde 1996'da kurulan Gözüyılmaz Mühendislik, ürettiği botlarla hem savunma sanayisine hem de Türk ekonomisine katkı sağlıyor.

Türk polisinin envanterinde de yer alan botları Rusya ve Nijerya'nin da aralarında bulunduğu birçok ülkeye gönderen firma, bugünlerde Arnavutluk'a ihracata hazırlanıyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Avrupa'nın Yeşil ve Mavi Sınırlarının Etkin Yönetimi projesi kapsamında, Arnavutluk Polis Teşkilatı ihale açtı. Hollanda, Norveç ve İtalya'dan firmaların yarıştığı ihalede, Türk firması teknik dosyadan tam puan aldı.

Proje kapsamda, İzmir'de 15 metrelik alüminyum tekne ile devriye ve denetimde kullanılacak 10 metrelik fiberglas botun inşasına başlandı. Botlar, gelecek yıl mart ayında denize indirilerek Dıraç kentinde Arnavutluk İçişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edilecek.

"Yaklaşık 3 milyon dolar döviz girdisi sağlanacak"

Gözüyılmaz Mühendislik ve İzmir Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Özgür İnam, AA muhabirine, İzmir Shipyard markasıyla yurt dışına bot ihraç ettiklerini belirtti.

Firma olarak 26 yıldır ticari üretim yaptıklarını dile getiren İnam, ayrıca savunma sanayisine de üretim yaptıklarını söyledi.

En son Arnavutluk ile anlaşma sağladıklarını aktaran İnam, "Çok rekabetçi bir ihaleydi. Avrupalı firmaların arasından sıyrıldık. Hem ülkemiz hem de firmamız için gurur vericiydi." dedi.

İhraç edilecek botların Arnavutluk polisinin ilk deniz filosu olacağını aktaran İnam, "Şu an için 5 tekne. Bu tekneler şu an için İzmir, Antalya ve İstanbul'da kullanılan karakol botlarının aynısı. Arnavutluk bizim dost ve kardeş ülkemiz. Türk polisinin kullandığı ürüne, bota güvenip bize seçiyor. Mart ayında denizle buluşturmayı planlıyoruz. Tekneler toplam 3 milyon dolar civarı biz döviz kazandıracak ülkemize." ifadelerini kullandı.

"Denizde de insansız araç"

Firma olarak Rus Özel Kuvvetlerine de tekne ihraç ettiklerini belirten İnam, Nijerya'ya ihracat için de sözleşme imzaladıklarını vurguladı.

Bunların, yeni işlere referans olduğunu ifade eden İnam, sözlerini şöyle tamamladı:

"ASELSAN ile otonom ve insansız tekne üretimi de yaptık. Bunlar envantere girdi. ROKETSAN'a da üretim yapıyoruz. Havacılık alanında yakaladığımız insansız araç başarısını denizde de yakalayacağımıza inancımız tam. Hem sürü kabiliyeti olan hem otonom hem de insansız tekne yapan dünyadaki 5 ülkeden biriyiz. Bu konuda çok ciddi bir irade var."

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