Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi, TBMM Başkanı Şentop ile ortak basın toplantısında konuştu

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Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Arnavutluk ile Türkiye'nin NATO'da güvenilir ortaklar olduğunu belirterek, her iki ülkenin de Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma hedefine ulaşmak için yoğun çalıştığını söyledi.

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Arnavutluk ile Türkiye'nin NATO'da güvenilir ortaklar olduğunu belirterek, her iki ülkenin de Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma hedefine ulaşmak için yoğun çalıştığını söyledi.

Ruçi ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Şentop ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Ruçi, Türkiye'nin Arnavutluk'un sağlık altyapısına yönelik yardımlar yaptığını, Arnavutluk vatandaşı hastaların Türkiye'de tedavi edilmesine imkan sağladığını ve son olarak da Fier şehrinde hastane inşa ettiğini anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Türk halkı ve hükümetinin Arnavutluk'a sunduğu yardımlar için teşekkür eden Ruçi, Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da yaşanan depremin ardından Türkiye'nin desteğiyle 522 konut inşası yapıldığını ve salgınla mücadelede de yine Türkiye'nin kendilerine büyük yardımları olduğunu hatırlatarak tüm bunlar için minnettar olduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki geleneksel ve dostane ilişkilerin yanı sıra stratejik ortaklığa da Arnavutluk olarak değer verdiklerini görüşmede TBMM Başkanı Şentop'a ilettiğini aktaran Ruçi, tüm bunların bölgede ve daha geniş bir coğrafyada komşuluk, istikrar, barış ve kalkınmaya hizmet ettiğinin altını çizdi.

"Türkiye ile Arnavutluk AB üyeliği hedefi için yoğun çalışmaktadırlar"

Ruçi, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Ocak'ta Ankara'ya yaptığı ziyareti ve buradaki temaslarını da değerlendirdiklerini ifade ederek, "Elbette ki ortak siyasi deklarasyonun imzalanmasını memnuniyetle karşıladık. Bu deklarasyon, ikili ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine ulaştırıyor. Arnavutluk ve Türkiye NATO'da güvenilir ortaklardır ve Avrupa Birliği'ne üye olmaya yönelik ulusal hedeflerine ulaşmak için yoğun çalışmaktadırlar." dedi.

Avrupa entegrasyonunun iki ülke için de geri dönüşü olmayan ve değişmez bir destinasyon olduğunu kaydeden Ruçi, Arnavutluk'ta daha büyük yatırımlar yapılması noktasında Türk firmalarına yönelik destekleri devam ettirmek için de mutabık kaldıklarını aktardı.

Kosova ve Sırbistan arasındaki ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi için Beyaz Saray'da imzalanan anlaşmayı değerlendirip memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ruçi, iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde karşılıklı tanımaya götürecek kapsamlı bir çözümün, Kosova ve Sırbistan'ın ileriye doğru adım atması için elzem olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı