Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi'den TBMM Başkanı Şentop'a tebrik Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'a tebrik mektubu gönderdi.

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'a tebrik mektubu gönderdi.

Arnavutluk Meclisi Basın Ofisi tarafından yayımlanan tebrik mektubunda Ruçi, "TBMM başkanlığına yeniden seçilmeniz dolayısıyla Arnavutluk Meclisi ve şahsım adına, size, Türkiye'nin kalkınma, ilerleme ve parlamento yaşamı ile diğer demokratik kurumları pekiştirme misyonunuzu başarıyla tamamlamada başarılar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Arnavutluk Meclisinin dost Türkiye'nin başarılarını takdir ettiğini belirten Ruçi, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle, kalkınma ve demokratikleşme yolunda daha fazla ilerlemenin, bölgede ve ötesinde barış, istikrar ve güvenliğe olan katkıyı artırmasını diliyoruz. Arnavutluk ve TBMM arasındaki mükemmel iş birliğinin çok yakında yeniden başlayacağına, genişletileceğine ve güçlendirileceğine olan inancımı dile getiriyorum."

Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi, mektubunda Şentop'u resmi ziyaret için başkent Tiran'a da davet etti.

Kaynak: AA