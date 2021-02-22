Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı
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Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı

22.02.2021 18:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:36

Arnavutluk ve Türkiye hükümetleri arasında sağlık alanında bağış yapılmasına ilişkin anlaşma, Arnavutluk Meclisinde onaylandı.

Arnavutluk ve Türkiye hükümetleri arasında sağlık alanında bağış yapılmasına ilişkin anlaşma, Arnavutluk Meclisinde onaylandı.

Meclisteki tartışmaların ardından yapılan oylamada, Türkiye'nin mali desteği ile inşa edilmekte olan Fier Bölge Hastanesine ilişkin anlaşma 99 "evet", 5 "hayır" ve 4 "çekimser" oy ile meclisten geçti.

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu, meclis oturumundaki konuşmasında, Fier'deki yeni hastanenin modern bir yapıya sahip olacağını ve ülkedeki yeni hastane inşası için kilometre taşı teşkil edeceğini söyledi.

Hastanenin ayrıca, doktorları "hastane özerkliği" modeliyle çalışmalarına göre değerlendireceğini aktaran Manastirliu, "Fier'deki hastane, kamu hastanesi hizmetinin bir parçası olarak modern bir yapı olacak. Entegre sağlık hizmetinin bir merkezi ile araştırma bilgisi ve yüksek teknoloji müdahalelerinin aktarım merkezi olacak." dedi.

Hastanenin Arnavut ve Türk ortak ekip tarafından yönetileceğini söyleyen Manastirliu, burada 380 sağlık ve destekleyici hizmet personelinin istihdam edileceğini aktardı.

Manastirliu, Fier'de inşa edilen hastanenin Arnavutluk'taki hastanelerin idaresinde ve halka hizmet sunmada yeni bir dönemin ilk adımlarını oluşturacak yeni bir model olacağını sözlerine ekledi.

İktidardaki Sosyalist Parti (PS) Milletvekili Florenc Spaho da hastanenin tüm modern standartlar, koşullar ve ekipmanlarla inşa edildiğine dikkati çekti.

Bu önemli yatırımın zor zamanlarda kendilerini her zaman destekleyen Türk devletinden geldiğini hatırlatan Spaho, şunları söyledi:

"Ülkelerimiz arasında yıllardan beri pekişen bir dostluk ve kardeşlik var. Bunun kanıtı, Türk hükümetinin sürekli ve aynı zamanda uluslararası düzeydeki desteğidir. Türkiye, bizim sadece en iyi, en sadık ve en stratejik müttefiklerimizden değildir, aynı zamanda halklarımız arasında da kültürel ve kardeşçe bir bağ vardır. Türk hükümeti ile Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a ülkemize yaptığı koşulsuz yardımlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum."

Fier'deki hastaneyi sağlık alanında çok önemli bir yatırım olarak nitelendiren Spaho, hastanenin nitelikli hizmet sağlayacağını vurguladı.

Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın da imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması ile 15 gün içinde yürürlüğe girecek.

Anlaşma neleri içeriyor?

Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo arasında 2 Şubat 2021'de imzalanan anlaşmaya göre Türkiye Arnavutluk'a Fier'de inşa edilmekte olan 150 yataklı bir hastaneyi ve bu hastanede kullanılacak tıbbi ekipman, malzeme ve mobilyayı bağışlamayı taahhüt ediyor.

Anlaşmaya göre, bahsi geçen bağış Arnavutluk sağlık sistemini güçlendirmek ve sağlık altyapısını desteklemek amacıyla Türkiye tarafından verilecek. Bu bağlamda Türkiye, Fier Bölge Hastanesinin geçiş dönemi boyunca Arnavutluk'a sağlık personeli atayacak ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla danışmanlık sağlayacak.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Ocak'ta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği hastanenin şantiyesi, Ocak 2021'de açıldı. İnşaat çalışmaları YDA Group tarafından yürütülüyor.

Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı
Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı
Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı
Arnavutluk ile Türkiye arasındaki sağlık anlaşması Arnavutluk Meclisinde onaylandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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