Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama yarın Türkiye'ye gelecek
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Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama yarın Türkiye'ye gelecek

05.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:49
Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama yarın Türkiye'ye gelecek

Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ocak'taki ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin de fikir alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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