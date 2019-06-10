Arnavutluk cumhurbaşkanı yerel seçimleri iptal etti

Yetki krizinin yaşandığı Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanı Ilir Meta 30 Haziran 'da yapılması planlanan yerel seçimleri iptal etti.

Cumhurbaşkanının yasaları çiğnediğini öne süren hükümet kanadı ise Meta'nın görevden alınması gerektiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle