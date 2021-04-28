Arnavutluk Büyükelçisi: "SANKON ile iş birliği yapmaya hazırız"
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Arnavutluk Büyükelçisi: "SANKON ile iş birliği yapmaya hazırız"

Arnavutluk Büyükelçisi: 'SANKON ile iş birliği yapmaya hazırız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret eden Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezini ziyaret eden Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Ziyarette, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinen Büyükelçi Kastriot Robo, iki ülkenin ticari ilişkilerinin çok güçlü olduğuna dikkat çekti. Robo, "İki ülke olarak ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla SANKON ile iş birliği yapmaya hazırız. İki ülke arasındaki ilişkilerimiz çok eski tarihlere dayanır, milletlerimiz dost ve kardeştir" dedi.

Büyükelçi Kastriot Robo'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise Türkiye ile Arnavutluk arasında kültürel bağlar olduğunu kaydetti. Cevahiroğlu, "SANKON olarak, Türkiye ile Arnavutluk arasında ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla girişimlerde bulunmaya hazırız" diye konuştu. - İSTANBUL

Arnavutluk Büyükelçisi: 'SANKON ile iş birliği yapmaya hazırız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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