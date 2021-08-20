Arnavutluk binlerce Afgan'ı kabul etmeye hazırlanıyor

Arnavutluk, Afganistan'da Taliban'ın Pazar günü kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkede yaşamak istemeyen binlerce Afgan'ı kabul edecek.

Arnavutluk, Afganistan'da Taliban'ın Pazar günü kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkede yaşamak istemeyen binlerce Afgan'ı kabul edecek.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından çeşitli ülkeler Afganları kabul etmeye başladı. Arnavutluk da tahliye edileceklerin bir kısmını kabul edeceğini duyurdu. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gelenlere bütün imkanların verileceğini açıkladı.

Bir İtalyan gazetesine konuşan Başbakan Rama, Arnavutluk'un eskiden yaşadığı aynı sıkıntıları dikkate alarak Afganları kabul etmek zorunda olduklarını belirtti. Rama, bir zamanlar Arnavutların, bir zamanlar İtalyanlar için nasıl bir 'uzaylı' ise bugün de Afganların o durumda olduğu ifade ederek Afganları kabul etmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Savunma Bakanı Xhaxhka: "Gelen Afganlara her türlü ayrıcalık tanınacak"

Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaxhka, gelen Afganlara eğitim, vatandaşlık gibi her türlü ayrıcalık tanınacağını söyledi. Xhaxhka ayrıca Afganların yerleşim konusunda bilgi vererek başkent Tiran'da bulunan Tiran Üniversitesi Kampüsü Yurtları, Draç devlet sosyal evleri ve Berat şehrinde bulunan askeri üssü işaret etti. Xhaxhka ayrıca gelen Afganların önce Tiran havalimanında sağlık kontrolünden geçirileceğini ve ardından da kalacakları yerlere nakledileceklerini belirtti.

"Afganları yerleştirmek için öğrencileri yurttan attılar"

Gelecek olan Afganların yerleştirilmesi planlanan Tiran Üniversitesi Kampüsünde bulunan yurtlar boşaltılırken, Arnavutluk Ulusal Öğrenci Birliğinden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, Afganları yerleştirmek için öğrencilerin yurttan "atıldığını" kaydedildi.

"Misafirleri karşılayalım ama kendi öğrencilerimizi yola atmaktan bir an önce vazgeçin" ifadesi kullanılan açıklamada, öğrencilerin zor durumda bırakıldığını ifade edildi.

Öte yandan, Arnavutluk muhalefet partileri Afganları almak konusuna karşı olduklarını değişik açıklamalarla dile getirdi. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı