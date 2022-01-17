- Arnavutluk Başbakanı Rama: "Türkiye Avrupa Birliği'nin güvenliği için çok önemli"

TİRAN - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, günü birlik resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin güvenliği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Rama konuşmasında, bugün kendisi için çok özel bir gün olduğunu ifade ederek, depremin vurduğu ve çaresiz insanların olduğu bir yerde Türkiye ile ortak uğraşla 522 ailenin bugün daha iyi ve daha güzel evlere kavuşmasına vesile olunduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk andan itibaren yanlarında olduğundan dolayı ve sözünü tuttuğu için çok müteşekkir olduğunu ifade eden Rama, "Erdoğan her zaman sözünde duran bir adam" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra deprem evlerinin inşaatına yardımcı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve bu projede görev alan inşaat şirketi dahil herkese çok teşekkür eden Başbakan Rama, "Belki birileri teşekkürlerle abarttığımı düşünecek ancak Hazreti Muhammed dediği gibi 'İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmiş sayılmaz'" ifadelerini kullandı.

"Ankara'da Fier Hastanesi için iddiaya girmedim çünkü kaybedecektim"

"Bir sene önce Yüksek Düzey İşbirliği de dahil Ankara'da bir çok anlaşma imzaladık. Bugün ise o çok sorulan sorulara yanıt olarak çok net ve fiziki olarak işbirliği olanaklarımız mevcut" diyen Rama, "Ankara'da Fier Hastanesi için iddiaya girmedim çünkü kaybedecektim. İyi ki bahse girmedim ve ne iyi ki Cumhurbaşkanı da bahse giren biri değil. Fier'de yapılan hastane sadece bir hastane değil, insanlara yapılan hizmet yanı sıra Türkiye'den aktarılan bir ilim ve bilgi söz konusu. Düne kadar imkansız olan bu gelişme bugün Cumhurbaşkanı'n desteği olduğu için imkansız değil. Uzatmak istemiyorum ancak bir sene önce konuştuğumuz konular bugün gerçek oldu. Arnavutça artık Türkiye'de seçmeli ders olarak okutuluyor" dedi.

Gümrük konusunda akıllı çözümlerin artırılması için işbirliği yaptıklarını ve ticaret hacmi ile turizm konularını geliştirmek için de çalıştıklarını dile getiren Rama, "Biz komşularımızı kıskanmıyoruz ancak Türkiye'den komşu ülkelere giden Türklerin sayısına bakınca bu sayıların sevilme seviyesine göre olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kardeşlerden bile borç aldığınız zaman bir müddet sonra onu geri vermeniz gerekiyor. Arnavutluk'un Türkiye ile ilişkisi de buna benzer mi?" sorusuna Rama sosyal medyada, "İyi ki Müslüman değilsin, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile o kadar yakın duruyorsun ki Müslüman olsaydın AB'dekiler kim bilir ne derdi?" yazıldığını ifade ederek, "Ben Katolik'im. Benim en iyi yarım (eşim) da Müslüman. Ancak ben Arnavutluk ve AB'dekilerin endişe etmemeleri gerektiğine inanıyorum. Arnavutluk kapalıyken bile yanında olan Türkiye oradaydı. Benim Cumhurbaşkanı ile münasebetime gelince, endişe edilecek bir şey yok. Ancak buradan da Avrupa'dan da ciddi insanlar komplo teorisi olarak sayılacak şeyler söylüyor ve bu gülünecek bir durum" dedi.

Balkanlarda Türkiye'nin rolünün önemli olduğunu ifade eden Rama, Türkiye ile olan ilişkileri karşılıklı esasa dayalı olduğuna da dikkat çekti. Rama, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin güvenliği için çok önemli olduğunu belirterek, "Bunu ben daha önce de söyledim. NATO'da da söyledim" ifadelerini kullandı.