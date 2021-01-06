Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

06.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:17
Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için güçlü bir iradenin göstergesini gördüklerini söyledi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için güçlü bir iradenin göstergesini gördüklerini söyledi.

Rama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Rama, "Dost Türkiye'yi ilk kez ziyaret etmiyorum. Daha önce de gelmiştim fakat bu seferki misafirperverlikte Arnavutluk'tan gelen heyetle birlikte şunu tespit ettik, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için güçlü bir iradenin göstergesini gördük." dedi.

Rama, Arnavutluk'ta meydana gelen depremlerde, desteğini esirgemeyen ve daima ülkesinin yanında olan Türk halkına da teşekkür etti.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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