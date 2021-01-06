Arnavutluk Başbakanı Rama: "Bugün Arnavutluk adına gururlu hissediyorum"
06.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:11
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenlendi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenlendi. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı