Arnavutluk Başbakanı Rama: "Arnavutluk veya AB'de hiç kimsenin, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinden rahatsız olması gerektiğine inanmıyorum. - Haberler
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Arnavutluk Başbakanı Rama: "Arnavutluk veya AB'de hiç kimsenin, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinden rahatsız olması gerektiğine inanmıyorum.

Arnavutluk Başbakanı Rama:
AA / Dzihat Aliju - Haberler | Güncel

Arnavutluk Başbakanı Rama: "Arnavutluk veya AB'de hiç kimsenin, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinden rahatsız olması gerektiğine inanmıyorum.

Arnavutluk Başbakanı Rama: "Arnavutluk veya AB'de hiç kimsenin, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinden rahatsız olması gerektiğine inanmıyorum. Çünkü bu, geleneksel bir ilişkidir".

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AA / Dzihat Aliju - Son Dakika Haberleri

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Haber

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