Arnavutluk Başbakanı Rama: "Arnavutluk veya AB'de hiç kimsenin, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinden rahatsız olması gerektiğine inanmıyorum.
AA / Dzihat Aliju - Haberler | Güncel
Arnavutluk Başbakanı Rama: "Arnavutluk veya AB'de hiç kimsenin, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinden rahatsız olması gerektiğine inanmıyorum.
Arnavutluk Başbakanı Rama: "Arnavutluk veya AB'de hiç kimsenin, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinden rahatsız olması gerektiğine inanmıyorum. Çünkü bu, geleneksel bir ilişkidir".
AA / Dzihat Aliju - Son Dakika Haberleri