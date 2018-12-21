Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya Yumurtalı Saldırı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Meclisteki konuşması sırasına yumurtalı saldırıya uğradı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Meclisteki konuşması sırasına yumurtalı saldırıya uğradı. Edi Rama'nın 2019 yılı bütçesiyle ilgili açıklama yaptığı sırada muhalefet partisinden Endri Hasa, Rama'nın konuşması sırasında kürsüye yaklaşarak yumurta fırlattı. Vekilin yumurtalı saldırı sonrası arbede yaşandı. Saldırı sonrası milletvekili Hasa, Meclis salonundan dışarı çıkartıldı. - Tabak
Kaynak: DHA