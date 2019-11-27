Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

27.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:03
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Arnavutluk Başbakanı deprem bölgesinde incelemelerde bulundu, ardından 'na açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
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