Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
27.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:03
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazı altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu, ardından Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Arnavutluk Başbakanı Edi Rama deprem bölgesinde incelemelerde bulundu