Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB)...
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği için çok önemli olduğunu belirtti.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği için çok önemli olduğunu belirtti. - TİRAN
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