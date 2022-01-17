Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB)... - Haberler
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB)...

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB)...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği için çok önemli olduğunu belirtti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği için çok önemli olduğunu belirtti. - TİRAN

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Edi Rama, Türkiye, Politika, Haber

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