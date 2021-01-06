Arnavutluk'a Çipli Elektronik Beton İzleme Sistemi kurulacak
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Arnavutluk'a Çipli Elektronik Beton İzleme Sistemi kurulacak

06.01.2021 21:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:34
Arnavutluk'a Çipli Elektronik Beton İzleme Sistemi kurulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlıkça geliştirilen ve yapı güvenliğinin sağlanmasında önem arz eden Çipli Elektronik Beton İzleme Sistemi'nin kurulumunu Arnavutluk'ta da yapacaklarını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlıkça geliştirilen ve yapı güvenliğinin sağlanmasında önem arz eden Çipli Elektronik Beton İzleme Sistemi'nin kurulumunu Arnavutluk'ta da yapacaklarını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku'yla imzalanan Yapı İşleri Mutabakat Zaptı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve mevkidaşları ile heyetler arası görüşmeye katıldıklarını aktaran Kurum, Bakan Balluku ile Yapı İşleri Mutabakat Zaptını imzaladıklarını belirtti.

Bakan Kurum, imzalanan mutabakat zaptına ilişkin şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında şehircilik alanında yapacağımız yeni bir iş birliğinin adımı olan mutabakat zaptı ile yapı güvenliğinin sağlanmasında önem arz eden beton denetiminde Bakanlığımızca geliştirilen Çipli Elektronik Beton İzleme Sistemi'nin Arnavutluk'ta kurulumunu sağlıyoruz. Dünyada bir örneği daha olmayan ve birçok ülkeden talep gören sistemin yazılımının entegrasyonunu Arnavutluk'ta gerçekleştireceğiz. Ülkemizde başarıyla uygulanan yapı denetim alanında da Arnavutluk'la iş birliği yapacağız. Yapı işleri alanında oluşturduğumuz bilgi birikimini Arnavutluk'la paylaşmaktan memnuniyet duyuyor, Yapı İşleri Mutabakat Zaptımızın ülkelerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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