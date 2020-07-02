Arnavutluk'a "afet konutu" yapımı iş birliği sözleşmesi imzalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arnavutluk'a "afet konutu" yapımı iş birliği sözleşmesi imzalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, Arnavutluk Laç şehrine yapılacak 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşaatlarını içeren "Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi"ni imzaladı.

02.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:03

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, Arnavutluk Laç şehrine yapılacak 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşaatlarını içeren "Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi"ni imzaladı.

Bakan Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Ahmetaj ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, dost ve kardeş Arnavutluk'a yapılacak afet konutlarının mutabakat zaptını imzalamak için bir araya geldiklerini belirten Kurum, "Aslında çok daha önceden bir araya gelmeyi planlamıştık. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle buluşmamızı bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirebiliyoruz. Ben şimdiden birlikte yürüteceğimiz projelerin sizlere, Türkiye-Arnavutluk dostluğu için ve depremzede kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin bir kardeşlik vazifesi olarak, sadece konut projeleri noktasında değil, her zaman, her alanda dost ve kardeş Arnavutluk halkının yanında olduğuna vurgu yapan Kurum, 2019'un Kasım ayında yaşanan depremden hemen sonra devlet olarak, arama kurtarma ve sağlık ekipleriyle Arnavutluk'taki vatandaşlara yardım etmenin gayretinde olduklarını anımsattı.

Bu kapsamda Tiran ve Durres'te konutların, kamu binalarının hasar tespit çalışmalarına katıldıklarını anlatan Kurum, depremde yaşamını yitirenler için bir kez daha Allah'tan rahmet, Arnavutluk Cumhuriyeti'ne başsağlığı dileklerini iletti.

Kurum, "Bugün imzalayacağımız 'Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi', Arnavutluk Laç şehrine yapacağımız 522 konut, 37 ticari ünite ile 375 araçlık kapalı otopark inşaatlarını içeriyor. Bu sözleşme ile süreci resmen başlatmış oluyoruz. Konutlarımızın projelerini Arnavutluk'taki kardeşlerimizin konut kullanma alışkanlıklarına, Arnavutluk'un yerel mimarisine uygun olacak şekilde hazırladık." diye konuştu.

Bugün ihalenin son oturumunu gerçekleştireceklerini belirten Kurum, yer tesliminin yapılmasıyla inşaatları hızlı bir şekilde başlatacaklarını ifade etti.

"Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçirecek"

Konutların inşaat süreçlerinin TOKİ Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü aktaran Kurum, "TOKİ Başkanlığımız, konut yapımı konusunda ülkemizin en önemli kamu kurumudur. Türkiye'de toplamda 940 bini konut alanı olmak üzere 1 milyonu aşkın bağımsız bölümün inşasını başarıyla gerçekleştirmiştir." dedi.

Bakan Kurum, TOKİ'nin yurt dışında yaşanan doğal afetler sonrasında, insani yardım amacıyla Endonezya, Sri Lanka, Pakistan ve Somali konut, hastane, okul ve kamu hizmet binaları inşasını gerçekleştirdiğini aktardı.

TOKİ'nin bu teknik tecrübe ve uygulama pratiğini, Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçireceğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"İnşallah, çok kısa zamanda Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Ilir Meta'nın teşrifleriyle konutlarımızın teslim törenlerini gerçekleştireceğiz. Arnavutluk için ortaya koyduğumuz bu iş birliğinin iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da geliştirmesine daha da katkı sağlayacağını ümit ediyorum. İnşa edeceğimiz yeni yuvaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu mutabakatın oluşmasında büyük emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Arnavutluk makamlarına, Tiran Büyükelçiliğimize de şükranlarımı sunuyorum. Arnavutluk halkıyla Türk halkının kalbi her zaman beraberdir, yürekleri her zaman beraber atar. Öyle de olmaya devam edecektir."

Bakan Ahmetaj da yapacakları iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından iki bakan "Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi"ni imzaladı.

Arnavutluk'a 'afet konutu' yapımı iş birliği sözleşmesi imzalandı

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi Haber
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı Haber
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Haber
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi Haber
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi Haber
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Fransız basını, G.Saray'ın Youcef Belaili'ye teklif yaptığını yazdı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Adana'da 18 yaşından küçük kızları fuhşa zorlayan çete çökertildi
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Alişan ve Seda Sayan'dan sosyal medya mecralarını düzene sokmak isteyen Erdoğan'a destek
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Tunceli'de bin yıllık dut ağaçları bölgenin ekonomisine katkı sağlıyor
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Cenk Eren Seda Sayan Gonca Vuslateri Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Okan Buruk Bülent Uygun Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Temmuz Ak Parti Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Arnavutluk'a "afet konutu" yapımı iş birliği sözleşmesi imzalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 11:17:51. #1.15#
title