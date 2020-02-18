Arnavutluk'a 6,3 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için 1,15 milyar euroluk yardım taahhüdü
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Arnavutluk'a 6,3 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için 1,15 milyar euroluk yardım taahhüdü

Arnavutluk’ta geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"nda toplam 1,15 milyar euro yardım taahhüdünde bulunuldu

18.02.2020 00:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 00:04
Arnavutluk'a 6,3 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için 1,15 milyar euroluk yardım taahhüdü

'ta geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen, 'nin de katıldığı "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"nda toplam 1,15 milyar euro yardım taahhüdünde bulunuldu.


"Uluslararası Bağışçılar Konferansı", (AB) Komisyonu'nun ev sahipliğinde Brüksel'de gerçekleştirildi. AB ülkeleri ve AB Komisyonu ise yaklaşık 400 milyon euroluk yardım taahhüdünde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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