Arnavutlardan Başkan Akın'a teşekkür

03.10.2019 17:50

Turgutlu Arnavut Kültür Derneği Başkanı Eyüp Özbilen ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret ederek meclis tarafından Arnavut Zeynel isminin bir parka verilmesinden dolayı verdiği destekten ötürü teşekkür etti.



Turgutlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında Bozkurt Mahallesi İnan Sokak üzerinde bulunan yeşil alana 'Arnavut Zeynel' isminin verilmesinin kararlaştırılmasının ardından Arnavut Kültür Derneği Başkanı Eyüp Özbilen ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti. Arnavut Zeynel isminin yaşatılmasına verdiği destekten dolayı Başkan Akın'a teşekkür eden Başkan Özbilen "Turgutlu Arnavut Kültür Derneği olarak meclisimize sunduğumuz dilekçe ile Bozkurt Mahallesi İnan Sokak üzerinde bulunan alana 'Arnavut Zeynel' isminin verilmesini istiyorduk. Bu teklifimiz hem meclisimiz hem de Başkanımız tarafından kabul edildi. Manisa Büyükşehir Meclisinden de karar geçtikten sonra burada parkta Arnavut Zeynel'in ismi artık ölümsüzleşmiş olacak. Bizler dernek olarak hem Belediye Başkanımız Çetin Akın'a hem de meclis üyelerimize aldıkları bu karardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.



Ziyaretten son derece memnun kaldığını belirten Başkan Akın "Arnavut Kültür Derneği Başkanı Eyüp Özbilen ve yönetim kurulu üyelerine asıl ben teşekkür ederim nezaket gösterip geldikleri için. Arnavut Zeynel bilindiği üzere yangın döneminde mahallesi ve Turgutlu için savaşan cesur Kasabalılardan birisidir. Bizler de meclis üyelerimizce aldığımız karar gereği Arnavut Zeynel ismini Bozkurt Mahallesi İnan Sokak üzerinde bulunan alana verdik. Karar Büyükşehir Meclisinden de geçtikten sonra burada parkta Arnavut Zeynel ismi sonsuza kadar yaşayacaktır" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA