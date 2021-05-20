Arnavutköy, Yeşilpınar, Esenler, Tuzla su kesintisi! 20 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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Arnavutköy, Yeşilpınar, Esenler, Tuzla su kesintisi! 20 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arnavutköy, Yeşilpınar, Esenler, Tuzla su kesintisi! 20 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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20 Mayıs Perşembe Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?

20 Mayıs Perşembe Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?

20 MAYIS PERŞEMBE SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi

Başlama Tarihi : 20.05.2021 08:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Bakırköy

Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.05.2021 09:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah,Tuna Mah,Kazım Karabekir Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Küçükköy-Mahmutbey Ana İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 19.05.2021 22:00

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 20.05.2021 08:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah,Aydıntepe Mah,Aydınlı Mah

Arıza Sebebi : 2000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Açıklama : Ø2000 Mm Çb Isale Hattının Tahlıye Bağlantısının Yapılması Çalışmaları Sebebıyle Aşağıda Belırtılen Bölgelere Su Verılemeyecektır.

Başlama Tarihi : 20.05.2021 08:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arnavutköy, Yeşilpınar, Esenler, Tuzla su kesintisi! 20 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - Haberler
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