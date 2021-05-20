Arnavutköy, Yeşilpınar, Esenler, Tuzla su kesintisi! 20 Mayıs Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
20 Mayıs Perşembe Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?
20 Mayıs Perşembe Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?
20 MAYIS PERŞEMBE SU KESİNTİSİ
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 20.05.2021 08:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.05.2021 09:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah,Tuna Mah,Kazım Karabekir Mah,Birlik Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 1400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Küçükköy-Mahmutbey Ana İsale Hattında İyileştirme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 19.05.2021 22:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Yeşilpınar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.05.2021 08:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : İçmeler Mah,Aydıntepe Mah,Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : 2000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Ø2000 Mm Çb Isale Hattının Tahlıye Bağlantısının Yapılması Çalışmaları Sebebıyle Aşağıda Belırtılen Bölgelere Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi : 20.05.2021 08:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2021 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.