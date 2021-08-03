Arnavutköy yangın! Arnavutköy'de yangın var mı? Arnavutköy'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu?

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına karşı birçok noktada denetimler sıklaştırıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri olası bir orman yangınına karşı Arnavutköy'de denetimlerde bulundu. Arnavutköy yangın! Arnavutköy'de yangın var mı? Arnavutköy'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu?