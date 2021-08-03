Arnavutköy yangın! Arnavutköy'de yangın var mı? Arnavutköy'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu?
Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına karşı birçok noktada denetimler sıklaştırıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri olası bir orman yangınına karşı Arnavutköy'de denetimlerde bulundu. Arnavutköy yangın! Arnavutköy'de yangın var mı? Arnavutköy'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu?
Arnavutköy'de yangın var mı? Arnavutköy'de yangın söndürüldü mü, devam ediyor mu? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bölgeden duman yükseldiğini gören vatandaşlar "Arnavutköy yangın" hakkında detayları araştırıyor.
ARNAVUTKÖY YANGIN!
Arnavutköy'de yangın son anda engellendi. Yangın 30 Temmuz 13.15 sularında Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cuma namazına gitmek için evlerinden çıkan köylüler, ormanlık alanın yandığını fark etti.
HORTUM VE KOVALARLA SÖNDÜRDÜLER!
Köylülerin evlerinden getirdikleri hortum ve kovalarla yanan alan söndürüldü. İtfaiyenin müdahalesi ile de yangın kısa sürede söndürülürken, büyük bir facia önlendi.
İSTANBUL'DA ORMANLIK ALANA GİRMEK YASAKLANDI
Arnavutköy'e Şamlar Gölü etrafındaki orman ve Şamlar Tabiat Parkı'nda denetim yapan atlı ekipler, ormanlık ve çevrelerinde kundaklamalara ve orman yangınlarına karşı önlem aldı. Orman içerisine giren ekipler, iz takip köpeklerinin de desteğiyle, ağaçların arasında daha önceden yakılan ateş alanlarını ve orman çevresindeki çitleri kundaklama riskine karşı kontrol etti. İstanbul genelinde ormanlık alan denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.