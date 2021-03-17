Arnavutköy ve Sultangazi'de tehlikeli çatı tamiri kamerada
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Arnavutköy ve Sultangazi'de tehlikeli çatı tamiri kamerada

17.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:44

Emin YEŞİL / Arnavutköy ve Sultangazi'de işçilerin çatıda yaptıkları çalışmalar sırasında güvenlik önlemi almamaları yürekleri ağza getirdi.

Emin YEŞİL/ Arnavutköy ve Sultangazi'de işçilerin çatıda yaptıkları çalışmalar sırasında güvenlik önlemi almamaları yürekleri ağza getirdi. İşçilerin tehlikeli çalışmaları cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntülere yansıdı. 

Arnavutköy Fatih Caddesi'ndeki binanın çatı katında, atık su borusu tamiri yapan kişinin tehlikeli anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin çatı da tedbirsiz bir şekilde tamir yaptığı görülüyor. Bu kişinin bir ara kenara kadar gelerek yürekleri ağza getirdiği anlar kameraya yansıyor.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde de aynı şekilde çatıda çalışma yapan işçinin güvenlik önlemi almadığı anlar cep telefonuna yansıyor. Görüntülerde iş merkezinin çatısına çıkarak çalışan işçinin tehlikeye aldırmadan çalıştığı görülüyor. 

 


Arnavutköy ve Sultangazi'de tehlikeli çatı tamiri kamerada
Arnavutköy ve Sultangazi'de tehlikeli çatı tamiri kamerada
Arnavutköy ve Sultangazi'de tehlikeli çatı tamiri kamerada
Arnavutköy ve Sultangazi'de tehlikeli çatı tamiri kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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