ARNAVUTKÖY'Ü SARAN KARA BULUTLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Arnavutköy'de şiddetli yağış etkisini göstermeden önce ilçe ve çevresinin üzerini kaplayan kara bulutlar kameralara yansıdı.
15.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:47
Arnavutköy'de şiddetli yağış etkisini göstermeden önce ilçe ve çevresinin üzerini kaplayan kara bulutlar kameralara yansıdı. Gündüz vaktini adeta geceye çeviren bulutlar görüntülendi. Arnavutköy'de başlayan şiddetli yağışla birlikte caddeleri su basmış, araç sürücüleri de yolda zor anlar yaşamıştı.
Kaynak: DHA