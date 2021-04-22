Arnavutköy-Sultangazi yolunda feci kaza: 1 ölü

Arnavutköy-Sultangazi yolunda servis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda servis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda saat 17.30 sıralarında servis aracının da karıştığı 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Yol çift şeritli olarak trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

(Batuhan Toprak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı