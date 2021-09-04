Arnavutköy-Sultangazi yolunda bir araç yan yattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutköy-Sultangazi yolunda bir araç yan yattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy-Sultangazi yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği bir otomobil yan yattı.

Arnavutköy-Sultangazi yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği bir otomobil yan yattı. Yan yatan otomobilde bulunan 2 kişi yara almadan kurtulurken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, Arnavutköy - Sultangazi yolunda, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolda yan yattı. Aracın içinde bulunan iki kişi yara almadan kurtulurken, kendi imkanlarıyla otomobilden dışarı çıktılar. Öte yandan otomobilde maddi zararın meydana geldiği olay nedeniyle, Arnavutköy-Sultangazi yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

(Batuhan Toprak/İHA)

Arnavutköy-Sultangazi yolunda bir araç yan yattı
Arnavutköy-Sultangazi yolunda bir araç yan yattı
Arnavutköy-Sultangazi yolunda bir araç yan yattı
Arnavutköy-Sultangazi yolunda bir araç yan yattı
Arnavutköy-Sultangazi yolunda bir araç yan yattı
Arnavutköy-Sultangazi yolunda bir araç yan yattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Tanju Özcan Mansur Yavaş Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Derya Baykal Derya Şensoy Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Ali Koç Cristiano Max Meyer Ali Öztürk Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Arnavutköy-Sultangazi yolunda bir araç yan yattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 21:20:28. #1.16#

title