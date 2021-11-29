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Arnavutköy şiddetli rüzgar nedeniyle konteynerler üst üste düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arnavutköy şiddetli rüzgar nedeniyle konteynerler üst üste düştü

Arnavutköy'de bulunan konteyner deposunda bulunan şiddetli rüzgar nedeniyle konteynerlar üst üste düştü.

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de bulunan konteyner deposunda bulunan şiddetli rüzgar nedeniyle konteynerlar üst üste düştü.

Meteorolojinin uyarıları sonrası lodos İstanbul'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arnavutköy Hadımköy Ömerli konteyner deposunda şiddetli rüzgardan etkilenen yerden oldu. Depo da bulunan konteynerler üst üste devrildi. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, konteynerlerin üst üste düştüğü görülüyor. - İSTANBUL

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