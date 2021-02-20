Arnavutköy sahilinde koronavirüs denetimi

Beşiktaş Arnavutköy Sahili'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde polis ekipleri izin belgesi olmayanlara ceza yazıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasında Beşiktaş'ta ekipler denetim yaptı. Beşiktaş Arnavutköy Sahili'nde yapılan denetimlerde ekipler sokakta bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayanlara ceza yazıldı. Denetimlere Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan da katıldı.

"VATANDAŞLARIMIZA TEDBİRLERE UYDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Beşiktaş'taki denetimler hakkında konuşan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, "İstanbul'daki denetimlerle birlikte Beşiktaş ilçemizdeki bu denetimleri en üst seviyede tutmaya gayret ediyoruz. Beşiktaş'ta özellikle sahil hattımız, Bebek , Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy hattımız İstanbul'umuzun bütün güzel insanlarının gelip ziyaret ettiği, özellikle hafta sonları yürüyüş yapmak istediği noktalardan bir tanesi. Ama şu süreç biraz daha sabretmemizi gerektiriyor. Özellikle sahil bantlarında denetimlerimiz devam ediyor. Gayet iyi bir hafta sonu geçiriyoruz. Vatandaşlarımıza tedbirlere uydukları için teşekkür ediyoruz. Bütün güvenlik görevlilerimiz, zabıtalarımız sahada. Bizler sahadayız. Eksik olan tarafları da arkadaşlarımızla birlikte tamamlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara uymakta göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

"İKİ AYRI PASAPORTU AYNI ANDA İŞİME GELDİĞİ GİBİ KULLANAMAYIZ"Denetimler sırasında polis ekipleri bir aracı durdurdu. Aracın içerisindekiler turist olduklarını söyleyerek pasaportlarını ekiplere gösterdi. Yapılan kontroller sonrasında araç içerisinde bulunan 2 kişinin Türkiye'de oturma izninin olduğu ve Türk vatandaşı olduğu tespit edildi. Tespit edilen 2 kişiye ceza kesildi. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan bu konu hakkında, "Arkadaşlarımız aynı zamanda Türk vatandaşı. İki ayrı pasaportu aynı anda işimize geldiği gibi kullanamayız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olan kurallar yurt dışında yaşamış olsalar ve buraya gelmiş olsalar bile iki tarafın pasaportunu kullanma durumunda değiller. O yüzden kurallara hepimizin uyması gerekiyor." diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı