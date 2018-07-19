Arnavutköy Pomem 21. Dönem Mezuniyet Töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gec¸en yılın ilk altı ayına go¨re bu yılın ilk altı ayında mal varlıgˆına kars¸ı is¸lenen en o¨nemli 9 suc¸ta yu¨zde 29,2 toplamda ise yu¨zde 17,2 azalma oldu. Suc¸ların aydınlatma oranlarında ciddi artıs¸lar elde ettik. Yani, adımlar atıyoruz, attıgˆımız adımların kars¸ılıgˆını da huzur olarak, asayis¸ olarak, can ve mal emniyeti olarak go¨ru¨yoruz ve elbette ki tero¨rle mu¨cadele.. Var gu¨cu¨mu¨zle bu mu¨cadeleyi su¨rdu¨ru¨yoruz." dedi.

Bakan Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, uyus¸turucunun ko¨ku¨nu¨ kurutmaya kararlı olduklarını, iki evladının bulunduğunu ve kendi c¸ocuklarını kolladığı gibi milletin c¸ocuklarını da bu illetten korumak zorunda olduğunu anlattı.

Asayis¸ suçlarına yönelik çalışmalarda önemli is¸ler yaptıklarını dile getiren Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben gece yatarken bekc¸i du¨du¨gˆu¨ duymak istiyorum" talimatı u¨zerine harekete gec¸ip bekc¸i alımlarına bas¸ladıklarını hatırlattı.

Bugu¨ne kadar yaklas¸ık 9 bin 500 bekc¸inin go¨reve bas¸ladığını, 7 bin bekc¸i alımı ic¸in planlamaların yapıldığını, bekçilik için 10 bin kis¸ilik kadro daha ihdas edileceğini aktaran Soylu, halen İstanbul'da 2 bin 625 bekc¸inin aktif olarak go¨rev yaptığını, is¸lemleri devam edenlerin başlamasıyla İstanbul'da 3 bin bekc¸inin sokaklarda ve c¸ars¸ılarda görev yapacağını, böylece polisin devriye yu¨ku¨nün azaldığını ve polis merkez amirliklerinin etkinligˆinin arttığını bildirdi.

Türkiye'deki suç oranlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Gec¸en yılın ilk altı ayına go¨re bu yılın ilk altı ayında mal varlıgˆına kars¸ı is¸lenen en o¨nemli 9 suc¸ta yu¨zde 29,2 toplamda ise yu¨zde 17,2 azalma oldu. Suc¸ların aydınlatma oranlarında ciddi artıs¸lar elde ettik. Yani, adımlar atıyoruz, attıgˆımız adımların kars¸ılıgˆını da huzur olarak, asayis¸ olarak, can ve mal emniyeti olarak go¨ru¨yoruz ve elbette ki tero¨rle mu¨cadele. Var gu¨cu¨mu¨zle bu mu¨cadeleyi su¨rdu¨ru¨yoruz. Teknolojiyse teknoloji, silahsa silah, cesaretse cesaret, fedakarlıksa fedakarlık, siyasi iradeyse siyasi irade. Hem polisimize, hem jandarmamıza yeni insansız hava arac¸ları, yeni personeller alıyoruz ve bunların bu¨tu¨n alanlarını sıkıs¸tırıyoruz."

Soylu, Karadeniz'de, Dogˆu ve Gu¨neydogˆu'da polislerin peşine düştüğü teröristlerin kac¸mak ic¸in her yolu denediğini belirterek, "Ama Allah'a s¸u¨ku¨r evlatlarımız bunları fare gibi kapana kıstırmıs¸tır ve kıstırdıkları yerde de gereğini yerine getirmektedirler. Özellikle sınır ötesi ve yurt içinde bulunan çok sayıda PKK'dan kaçarak ülkemize teslim olanlar var. Yaptığımız çalışmalarla sadece terör örgütüne darbe vurmuyor aynı zamanda onların yıllardan beri yapmaya çalıştığı oradaki korku salanları da engellemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tero¨r bu topraklarda artık tarihe go¨mu¨lecektir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu, milletin de devletine sahip çıktığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Tero¨r bu topraklarda artık tarihe go¨mu¨lecektir. Ne PKK'sı, ne DEAŞ'ı, ne FETÖ'sü, ne DHKP-C'si. Bu topraklarda bir daha adı anılmayacaktır. Bizim bir iddiamız var. Tu¨rkiye'yi du¨nyanın en gu¨venli u¨lkesi yapmak istiyoruz ve İstanbul'u da du¨nyanın en gu¨venli metropolu¨ yapmak istiyoruz. Bunu yapabiliriz, yapmaya kararlıyız. Bir irade ortaya koyuyoruz, birtakım o¨nlemler ve tedbirler alıyoruz, kapasite arttırıyoruz ve bunların meyvesini go¨ru¨yoruz. Tu¨rkiye'yi du¨nyanın en huzurlu u¨lkesi yapacagˆız ve ins¸allah bunun mimarları da bu salondaki ve Tu¨rkiye'nin digˆer polis okulu salonlarındaki kardes¸lerimiz, bu tes¸kilata emek vermis¸ bu¨yu¨kleriniz ve agˆabeyleriniz olacaktır. Hic¸ merak etmeyin, gec¸mis¸ bu¨yu¨kleriniz, s¸ehitlerimiz de manevi varlıklarıyla sizlere destek olacaktır."

Polis adaylarının anne ve babalarına yetiştirdikleri evlatlar için teşekkür eden Soylu, "15 Temmuz s¸ehidimiz Ömer Halis Demir'in babasının (devletim ic¸in yetis¸tirdim, devletime de verdim) so¨zu¨ kulagˆıma yer etmis¸tir. İs¸te bu milleti gu¨c¸lu¨ kılan anlayıs¸, bu anlayıs¸tır. Artık hep birlikte bu¨yu¨k bir aileyiz. Çocuklarınız polis oldu, meslek sahibi oldu ama siz de bizimle birlikte mesai yapacaksınız. Çocuklarınıza her zaman rehberlik edeceksiniz. Onların iyiligˆi, devletin iyiligˆidir. Bunu da en iyi go¨zetecek olan sizlersiniz." dedi.

Polis adaylarına da seslenen Soylu, şöyle konuştu:

"Birazdan yemin edeceksiniz. Bize, kendinize, Cenab-ı Allah'a bir so¨z vereceksiniz. Edecegˆiniz yemin agˆır bir yemindir. Alacagˆınız yu¨k, agˆır bir yu¨ktu¨r. her kelimesini iyi dinleyin. Her kelimesini sadece dilinizle degˆil yu¨regˆinizle tekrar edin. I·ki rehberden ayrılmayın. Birisi kanun, digˆeri vicdan. Asla kanun dıs¸ı bir is¸in ic¸inde olmayın. Eliniz harama gitmesin. Kanunun yasak saydıgˆı hic¸bir is¸in ic¸inde olmayın. Hırslarınız ve hevesleriniz sizi aldatmasın. Aklınızı bas¸kasına kiraya vermeyin. ve ikinci rehberiniz de vicdanınızdır. Vicdanınızı, merhametinizi asla elden bırakmayın. Elinizde silah olacak. Sakın buna gu¨venip de kimseye zulmetmeyin. Bu meslek mazlumun duasını alma meslegˆidir. Duasını bırakıp da mazlumun ahını almayın. Ben bu vesileyle hepinize mesleklerinizde ve bu yeni hayatınızda bas¸arılar diliyorum."

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise şehitlere rahmet ve gazilere şükran dileklerini ileterek, "Bugün aramıza yeni meslektaşlarımız katılıyor. Hem kendilerine, hem ailelerine, hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Kısa dönemde iyi eğitilen bu gençler millete hizmet yolunda önemli işler yapacaklar." dedi.

Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren de emniyet teşkilatının kurulduğu günden beri demokrasiye inanan, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş, çağdaş bir yönetim anlayışıyla görev ve sorumluluklarını özveriyle yerine getirebilmek için fedakarca çalıştığını ifade etti.

Vatandaşa sunulan emniyet hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve teşkilat mensuplarının görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duydukları teçhizatlara sahip olması için devletin tüm imkanları seferber ettiğini aktaran Gülveren, "Ülke olarak birçok terör örgütünün aynı anda saldırılarına maruz kalırken bir yandan da birçok terör örgütünü temizlemekle uğraşmaktayız. İşte bu hainliğin apaçık yaşandığı 15 Temmuz gecesi tüm polis teşkilatı milli iradenin yanında yer almış milletimizin desteğiyle demokrasi tarihinde altın harflerle yazılacak kahramanlıklar sergilemiştir." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu'ya hediye ve plaket takdiminin ardından polis adaylarının yemin etmesiyle tören sona erdi.

(Bitti)