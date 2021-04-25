Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın Yangında 4 kişinin içeride mahsur kaldığı iddia edildi Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın

Yangında 4 kişinin içeride mahsur kaldığı iddia edildi

İSTANBUL - Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın sırasında depoda bulunan bir kişi kendini son anda dışarı atarken 4 yabancı uyruklu kişinin ise depoda mahsur kaldığı iddia edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK