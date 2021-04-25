Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın
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Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın Yangında 4 kişinin içeride mahsur kaldığı iddia edildi Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın

Yangında 4 kişinin içeride mahsur kaldığı iddia edildi

İSTANBUL - Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın sırasında depoda bulunan bir kişi kendini son anda dışarı atarken 4 yabancı uyruklu kişinin ise depoda mahsur kaldığı iddia edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın
Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın
Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın
Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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