Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın
Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın Yangında 4 kişinin içeride mahsur kaldığı iddia edildi Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.
Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın
Yangında 4 kişinin içeride mahsur kaldığı iddia edildi
İSTANBUL - Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın sırasında depoda bulunan bir kişi kendini son anda dışarı atarken 4 yabancı uyruklu kişinin ise depoda mahsur kaldığı iddia edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK