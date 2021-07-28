Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu alev alev yandı
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Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu alev alev yandı

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki hafriyat kamyonu alev topuna döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki hafriyat kamyonu alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen hafriyat kamyonundan geriye demir yığını kaldı.

Yangın, bugün saat 13.00'da Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Havalimanı yakınında meydana geldi. İddialara göre seyir halindeki hafriyat kamyonunun elektrik aksamında arıza meydana geldi. Kamyonun motor kısmından alevlerin çıktığını fark eden şoför, kamyonu emniyet şeridine çekti. Kendini dışarı atan sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı kamyondaki alevleri söndüremedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından geriye demir yığını kaldı. 


Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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