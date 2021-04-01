Arnavutköy Kaymakamlığından yeni Kovid-19 kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutköy Kaymakamlığından yeni Kovid-19 kararı

Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel
Arnavutköy Kaymakamlığından yeni Kovid-19 kararı

Arnavutköy Kaymakamlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede gerçekleştirilecek toplanma, toplantı, basın açıklaması, miting, etkinlik, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri oluşturma, bildiri dağıtma, stant açma gibi eylemlerin 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi
DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum
DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum

Arnavutköy Kaymakamlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede gerçekleştirilecek toplanma, toplantı, basın açıklaması, miting, etkinlik, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri oluşturma, bildiri dağıtma, stant açma gibi eylemlerin 7 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyelerini göz önünde bulundurarak 29 Mart 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarındaki değişikliklere göre alınan kararlar doğrultusunda İstanbul'un "çok yüksek risk grubunda yer alan iller" arasında yer aldığı hatırlatıldı.

Bu itibarla ilçede, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek kaymakamlıkça 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; toplanma, toplantı, basın açıklaması, miting, etkinlik, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri oluşturma, bildiri dağıtma, stant açma gibi eylemlerin Arnavutköy'de 2 Nisan'dan itibaren 7 gün süreyle yasaklandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Can Bartu Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Arnavutköy Kaymakamlığından yeni Kovid-19 kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 19:59:44. #1.16#
title