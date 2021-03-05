Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'tan AVM'ye denetim
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Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'tan AVM'ye denetim

05.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:52

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'tan AVM'ye denetim Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, denetimlere bizzat katılarak iş yeri sahipleri, çalışanları ve vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyardı.

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'tan AVM'ye denetim

İSTANBUL - Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, denetimlere bizzat katılarak iş yeri sahipleri, çalışanları ve vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyardı.

Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte açılan işletmelerle ilgili denetimler sürüyor. Bu kapsamda Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçedeki denetimlere bizzat katılarak iş yeri sahiplerini, çalışanları ve vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyardı. Alışveriş Merkezindeki denetimlere katılan Kaymakam Odabaş, kontrollü normalleşme sürecinde koronavirüs vaka sayılarının artmaması adına, herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade etti.

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'tan AVM'ye denetim
Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'tan AVM'ye denetim
Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'tan AVM'ye denetim
Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'tan AVM'ye denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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