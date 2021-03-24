Arnavutköy-Hadımköy yolu tır kazası nedeniyle ulaşıma kapandı

İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda başlayan kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren kent genelinde etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda başlayan kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren kent genelinde etkili oldu.

Trafikte aksamalar yaşandı

Kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 12.45 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü.

Arnavutköy-Hadımköy yolu, bir tırın kar yağışı nedeniyle kayması sonucu meydana gelen tek taraflı kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Kazanın ardından çok sayıda araç bölgede mahsur kalırken, vatandaşlar araçlarından inerek beklemeye başladı. İBB yetkilileri, kar küreme araçlarının, tır kazası nedeniyle bölgeye giremediklerini, aracın çekilmesinin ardından kar temizleme çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel