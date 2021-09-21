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ARNAVUTKÖY DEVA PARTİSİ İLÇE BAŞKANLIĞI KURŞUNLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ARNAVUTKÖY DEVA PARTİSİ İLÇE BAŞKANLIĞI KURŞUNLANDI

DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na gece saatlerinde otomobille gelen şüpheliler binayı kurşunladı.

DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'na gece saatlerinde otomobille gelen şüpheliler binayı kurşunladı. 7 el ateş açan şüpheliler kaçarken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 03.30'da saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde bulunan Deva Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nda meydana geldi. Parti binası önüne yanaşan otomobilden inen bir kişi parti 7 el ateş açtı. Kurşunlar camlara ve masalara isabet etti. Parti binasının kurşunlanması ile ilgili açıklama yapan Arnavutköy Deva Partisi İlçe Başkanı Fatih Karabalık, "Şu anda emniyet ekiplerimiz burada. Kimliği belirsiz kişiler tarafından milletin iradesine ilçe binamıza silahlı saldırı gerçekleşti" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Kurşunlama anları


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Haber: ARNAVUTKÖY DEVA PARTİSİ İLÇE BAŞKANLIĞI KURŞUNLANDI - Haberler
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