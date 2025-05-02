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Arnavutköy deprem risk haritası! Arnavutköy deprem bölgesi mi, zemini sağlam mahalleler neresi?

Arnavutköy deprem risk haritası! Arnavutköy deprem bölgesi mi, zemini sağlam mahalleler neresi?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılında hazırladığı "Arnavutköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Raporda, zemin yapısı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Peki, Arnavutköy deprem bölgesi mi, depremden etkilenir mi? Arnavutköy'de depreme dayanıklı mahalleler ve yerler neresi? İşte Arnavutköy'de deprem zemin risk haritası!

Arnavutköy deprem risk haritası! İstanbul'un kuzeybatısında yer alan Arnavutköy, son yıllarda artan yapılaşma ve nüfusuyla dikkat çekiyor. Ancak bu gelişim, ilçenin olası bir depremde nasıl etkileneceği sorusunu da gündeme getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli "Arnavutköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", bu soruya yanıt arıyor. Raporda, ilçenin zemin yapısından bina stokuna, mahalle bazlı risk analizlerinden olası can kaybı tahminlerine kadar birçok detay bulunuyor.?

ARNAVUTKÖY DEPREM RİSK HARİTASI

İBB'nin 2019 yılında yayımladığı "Arnavutköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Raporda, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Arnavutköy'deki binaların %45'inin 1980 öncesi inşa edildiği belirtiliyor.

Arnavutköy deprem risk haritası! Arnavutköy deprem bölgesi mi, zemini sağlam mahalleler neresi?Arnavutköy İlçesi Vs30 Dağılımı

ARNAVUTKÖY DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Arnavutköy, Marmara Denizi'ne kıyısı olmamakla birlikte, Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın bir konumda bulunuyor. Bu nedenle, deprem riski açısından 1. derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. İBB'nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Arnavutköy'de ortalama 150 can kaybı, 80 ağır yaralı ve 500 hastane şartlarında tedavi gerektiren yaralı olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, yaklaşık 2.800 binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor. Bu veriler, Arnavutköy'ün deprem açısından yüksek risk taşıyan bir bölge olduğunu gösteriyor.?

Arnavutköy deprem risk haritası! Arnavutköy deprem bölgesi mi, zemini sağlam mahalleler neresi?

ARNAVUTKÖY DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Raporda, Arnavutköy'deki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. Hadımköy, Haraççı ve Taşoluk mahalleleri en riskli zemin yapısına sahip bölgeler arasında yer alıyor. Bunun dışında, Bolluca, Deliklikaya ve Yassıören mahalleleri de zemin açısından riskli bölgeler arasında bulunuyor. Öte yandan, Baklalı, Boyalık ve Dursunköy mahalleleri daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.?

Arnavutköy deprem risk haritası! Arnavutköy deprem bölgesi mi, zemini sağlam mahalleler neresi?

ARNAVUTKÖY'DE DEPREM ZEMİN HARİTASI

Arnavutköy'ün zemin yapısı, deprem riskini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Raporda, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s'den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak sınıflandırılmış. Arnavutköy'de, özellikle Alibeyköy Deresi çevresindeki bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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