Arnavutköy'deki yangına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi adliyeye sevk edildi

Arnavutköy'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de bir iş yerinin deposunda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Nisan'da Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir depoda meydana gelen yangın sonucu kimliği tespit edilemeyen 1 kişi ile Pakistan uyruklu 3 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında iş yeri sahibi Ü.Y'nin ifadesine başvurdu.

Yapılan araştırmada depoda çalışan Türkmenistan Uyruklu R.O'nun yangın esnasında binanın giriş kısmında bulunduğu için kaçabildiği belirlendi.

Aynı iş yerinde çalışan Pakistan uyruklu bir kişinin yaklaşık 5-6 gün önce 3 arkadaşını iş yerine getirdiği, ramazan ayı dolayısıyla kalacak yerleri olmadığı için sadece depoda kalmasına müsaade istedikten sonra iş yeri sahibinin de kabul edip kalmalarına müsaade ettiği öğrenildi.

Çıkan yangın sonucu kimliği tespit edilemeyen bir kişi ile Pakistan uyruklu 3 kişinin cesedi gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.

İş yeri sahibi Ü.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış