: Arnavutköy'deki vahşet; öldürdüğü annesini böyle taşımışlar

15.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:36

Şüphelilerin cesedi taşıdığı anlar kameralara yansıdı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) Arnavutköy'de annesini öldürerek, ormanlık alana gömen Batuhan Ü. ve arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy'de cesedi bulunan Melahat İşbir'in 20 yaşındaki oğlu tarafından başına keserle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Oğul Batuhan Ü. ile cesedi taşımaya yardım eden arkadaşı gözaltına alındı. Sorgulanan şüpheliler suçlarını itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde 19 Aralık tarihinde beraber yaşadığı annesini evde bir adamla otururken gördükten sonra evden çıktığını ardından tekrar eve gelerek annesiyle tartıştıklarını ardından kafasına sert şekilde keserle bir darbe vurduğunu söylediği öğrenildi. Aldığı darbeyle ölen annesini 1 hafta boyunca evde tuttuğunu o sırada cesedi yok etmek için plan yaptığı belirtildi. Ardından arkadaşı Furkan S.G.'yi arayarak yardım etmesi için çağırdığı iki arkadaşın cesedi çarşaf, battaniye ile sararak bir otomobile yükledikleri, Arnavutköy'de ormanlık bir alanda 1 buçuk metre derinliğinde çukur kazıp battaniye sarılı cesedi gömdükleri, üzerine beton döktükleri öğrenildi. Şubedeki işlemlerinin ardından Batuhan Ü. ve arkadaşı Furkan S. adliyeye sevk edildi.

CESEDİ TAŞIMALARI KAMERADA

Öte yandan Batuhan Ü. ve arkadaşı Furkan S.G.?nin cesedi battaniyeye sarılı şekilde evden çıkarak otomobile taşIdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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